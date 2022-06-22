Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.06.2022 17:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2022 17:19
    ABONE OL

    Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği! Trafik durdu kepenkler kapatıldı

    Zonguldak'ta, caddede çöp kutusunun üzerine bırakılan çanta, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, cadde trafiği durdurdu. İşte detaylar...

    Zonguldak’ta şüpheli çanta paniği!

    Zonguldak'ta, caddede çöp kutusunun üzerine bırakılan çanta, paniğe neden oldu.

    Olay, öğle saatlerinde, kentin işlek caddelerinden Gazipaşa'da meydana geldi. Çöp kutusu üzerinde çanta görenler, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, cadde trafiği durdurdu. Bazı kişiler, güvenlik önemlerini ciddiye almazken, merakla ekipleri izledi. Caddedeki iş yerlerinin sahipleri de kapı ve kepenkleri kapattı.

    İl Jandarma Komutanlığı bomba arama köpeği 'Şila' da olay yerine getirildi. 'Şila'nın çantayı kontrol etmesinin ardından jandarma, 'Boş' diye bağırdı. Çevredekiler de 'Şila'yı ve eğitmenini alkışladı. Polis, çantayı alırken, cadde ise yeniden ulaşıma açıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İçimizdeki Ateş
    Haberler Yaşam Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği! Trafik durdu kepenkler kapatıldı
        SON DAKİKA