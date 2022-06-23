Kıyafet ütülerken en çok yaptığımız hatalar! Ütü yapmak ne kolaymış!

Ütü masasını işlevsel kullanın!

Ütü masasının ucundaki sivri kısıma kıyafetlerinizi geçirebilirsniz. Bu sayede hem daha kolay hem de daha etkili bir ütüleme yapabilirsiniz.

Ütüleyeceğiniz kıyafet ipek ya da saten kumaşlı ise ütü bezi ya da eşarp kullanarak ütüleyin ki, zarar görmesin.

Çok geniş örtü ya da nevresim ütüleyeceksiniz, yere eski bir çarşaf ya da masa örtüsü serip parçanın tamamını onun üzerinde ütüleyin. Bu sayede tek seferde ve buruşmadan ütüleme işleminiz tamamlanacaktır.

Pilili etek, elbise ya da gömlek ütüleyecekseniz, düzgün bir şekilde pili ütülemenizi yapın, ardından buhar uygulayarak yaptığınız ütünün sabitlenmesini sağlayın.