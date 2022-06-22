Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.06.2022 01:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2022 01:55
    ABONE OL

    Ankara'da kaçakçılık operasyonları! Çok sayıda gözaltı var...

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 36 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Ankara’da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 36 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 13-19 Haziran'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

    Operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, 7 bin 100 sahte bandrol, 5 bin 281 sahte ilaç 2 bin 260 puro 1980 paket kaçak sigara, 362 kilogram kaçak tütün, 1410 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 74 litre sahte alkollü içki ve 2 milyon 276 bin 900 makaron ele geçirildi.

    Ayrıca 3 kaçak otomobile el konuldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sağlık çalışanlarının mali haklarına iyileştirme
    Haberler Yaşam Ankara'da kaçakçılık operasyonları! Çok sayıda gözaltı var...
        SON DAKİKA