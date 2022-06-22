Kendisinden 15 yaş küçük 2 aylık hamile eşini öldürüp kaçtı

İddiaya göre, çift arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Ayhan Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Rabia Yılmaz'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Rabia Yılmaz ve karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi.