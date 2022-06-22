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    • Yaşam
    • 22.06.2022 13:32
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    • 22.06.2022 13:32
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    KARGOMsende "ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu" ile 81 ilde

    KARGOMsende, 81 ili kapsayan yaygın dağıtım altyapısı ve faaliyet gösterdiği alanda "ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu" ile Ankara’da başlayan Bölge Buluşmaları’nın dördüncüsünü, bugün (21 Haziran 2022) "Birlikte, Daha Güçlü!" mottosu ile Adana Bölge’de gerçekleştirdi.

    KARGOMsende 81 ilde

    Kasım 2020'de kurulan ve Haziran 2021 itibarıyla 81 ilde beş bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine ulaşan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende'nin Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit'in açılış konuşması ile başlayan toplantı Genel Müdürlük birimlerinin sunumları ile devam etti. Adana ve çevre illeri Dağıtım Merkezleri Yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda yeni nesil kargo şirketi KARGOMsende'yi 'birlikte daha güçlü' mottosu ile zirveye taşıma stratejileri değerlendirildi.

    KARGOMsende olarak önümüzdeki dönemde markanın "en çok tercih edilen dağıtım şirket"i olma hedefine uygun bir çalışma ortamı hazırlandığını belirten Cem Hakan Özyiğit, toplantıların 23 Haziran'da Trabzon Bölge Müdürlüğünde son bulacağını iletti.

    KARGOMSENDE HAKKINDA
    Turkuvaz Medya Grubu'nun yarım asrın üzerindeki yazılı basın dağıtım gücünü arkasına alan KARGOMsende, doğuştan dijital tasarımı sayesinde, tüm Türkiye'de 81 ilde, harita üzerinde canlı takip imkânının yanında, alıcıya tahmini varış zamanını da bildiren ilk ve tek marka olarak dikkat çekiyor.

    2022 yılında yedincisi düzenlenen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards Ödüllerin'de Kargo Pazaryeri kategorisinde 'Diamond' ödülünün sahibi olan marka, teknoloji alanında yaptığı yatırımlar ile Perakende Güneşi Ödülleri'nde "Dijital Dönüşüm Başarı Ödülü"ne layık görülmüştür.

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    Haberler Yaşam KARGOMsende "ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu" ile 81 ilde
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