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    • Yaşam
    • 23.06.2022 06:12
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    • 23.06.2022 06:12
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    İzmir'de korkunç son: Motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! İzmir'in Bergama ilçesinde, yağmur suyu kanalına giren motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip, taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Erol Çam (47) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Korkunç son! Metrelerce sürüklendi

    Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Güler Sokak'ta 35 VLG 23 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Erol Çam, iddiaya göre yağmur suyu kanalına hızlı girdi.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çam, savrulan motosikletten düşerek metrelerce taklalar atıp, sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü yaptıkları müdahalenin ardından Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Tedaviye alınan Çam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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