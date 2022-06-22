İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti!

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.