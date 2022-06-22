Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.06.2022 03:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2022 08:31
    ABONE OL

    İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti!

    Son dakika haberine göre bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan Türkiye'nin önde gelen kanaat önderlerinden İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti. Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin 24 Haziran günü Fatih Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.



    Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı.

    Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

    İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

        CENAZESİ FATİH CAMİİ'NDE
        Ustaosmanoğlu'nun naaşının vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki evine getirildiği öğrenildi.

        Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin 24 Haziran günü Fatih Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.



        MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?
        Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da doğdu. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet alan Ustaosmanoğlu, icazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşında evlendi. 1952 yılında şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerilik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet Ödülü' verildi. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye ve Suudi Arabistan’dan ortak bildiri
        Haberler Yaşam İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti!
            SON DAKİKA