İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti!

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı.
Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.