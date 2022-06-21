Adana’da hareketli gece! Havaya ateş açtı yakalandı

Adana'da bindikleri motosikletin plakasını ve yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip, tabanca ile havaya ateş açan şüphelilerden biri, polisin takibi sonucu iki müstakil binanın duvarları arasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin "Nereye sıkacaktınız" sorusuna "Sana" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Saat 03.30 sırasında merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, cerrahi maske takan iki şüphelinin, aynı maskeyle plakasını gizledikleri motosiklet üzerinde tabancayla havaya ateş ederek ilerlediğini fark etti. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler, kaçmaya başladı.