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    • Yaşam
    • 21.06.2022 08:57
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    • 21.06.2022 09:07
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    Ankara'da kadına şiddet! Zorla arabadan indirdi boğazını sıktı... O anlar kamerada

    Son dakika haberleri... Ankara'da tepki çeken bir olay yaşandı. Otomobilleriyle geldikleri cadde üzerinde buluştuktan sonra tartışan H.K., kız arkadaşı olduğu öğrenilen Z.D.'ye şiddet uyguladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Dehşet anları kamerada!

    Ankara'da otomobilleriyle geldikleri cadde üzerinde buluştuktan sonra tartışan H.K., kız arkadaşı olduğu öğrenilen Z.D.'ye şiddet uyguladı.


    Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi 2185'inci Cadde üzerinde meydana geldi. H.K. ile kız arkadaşı Z.D., otomobille geldikleri cadde üzerinde araçlarından inerek konuşmaya başladı.

    BOĞAZINI SIKTI
    Kısa süre sonra çıkan tartışmada, H.K., Z.D.'nin boğazını sıktı.

    ZORLA ARABADAN İNDİRDİ
    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü. Yaşanan olayın ardından H.K. hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı.



        Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Yaşam Ankara'da kadına şiddet! Zorla arabadan indirdi boğazını sıktı... O anlar kamerada
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