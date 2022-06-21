Ankara'da kadına şiddet! Zorla arabadan indirdi boğazını sıktı... O anlar kamerada

Ankara'da otomobilleriyle geldikleri cadde üzerinde buluştuktan sonra tartışan H.K., kız arkadaşı olduğu öğrenilen Z.D.'ye şiddet uyguladı.
Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi 2185'inci Cadde üzerinde meydana geldi. H.K. ile kız arkadaşı Z.D., otomobille geldikleri cadde üzerinde araçlarından inerek konuşmaya başladı.
BOĞAZINI SIKTI
Kısa süre sonra çıkan tartışmada, H.K., Z.D.'nin boğazını sıktı.
ZORLA ARABADAN İNDİRDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü. Yaşanan olayın ardından H.K. hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı.