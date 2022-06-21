Kadın kılığına girerek töre davası uğruna eski eşini yaraladı, sevgilisini ise öldürdü

Adana Seyhan'da biri kadın iki 2 şüpheli, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Y.G (29) ve birlikte yaşadığı H.Ş.'ye (28) tabancayla kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Y.G kurtarılamadı. H.Ş., tedavi altına alındı. Polis, özel ekip kurup olayı takibe başladı. Yapılan araştırmada H.Ş.'nin eşi A.U'yu (27) 2 yıl önce terk edip, Y.G'nın yanına taşındığı daha sonra da boşandıkları anlaşıldı. Bunun üzerine aile meclisinin toplanıp H.Ş ve sevgilisinin öldürülmesi kararı alındığı saptandı. Saldırının kadın kılığına giren eski eş A.U ile arkadaşı A.D. (17) tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U, A.D., H.Ş. ile Ş.Ş. çıkarıldığı mahkemece 'töre saikiyle planlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan amca M.Ş.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
ALTIN HAMLE!
Antalya Kepez'de kuyumcuya giren Gökhan K. (43) adlı soyguncu, Sevilay adlı çalışanın boğazına bıçağı dayayıp 'Kimseye zarar vermek istemiyorum, durumum kötü" diyerek altınları istedi. Bu sırada işyerindeki bir diğer çalışan Necdet adlı emekli polis, ruhsatlı tabancasını çekti. Soyguncuya nişan alıp, bıçağı yere atmasını istedi. Paniğe kapılan genç, kaçmak istedi. Ama yakalanarak polis gelene kadar dükkanda hapsedildi. Gözaltına alınan soyguncu, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kredi çektim ve tüm paramı arkadaşıma kaptırdım. Zor durumdaydım" dedi. Kuyumcu çalışanları da zanlıdan şikayetçi olduklarını bildirdi.
DURAKSIZ DEHŞET
İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı korkunç bir olaya ev sahipliği yaptı. İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderildi. Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. T, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan olay nedeniyle Gebze yönünde seferler durduruldu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normal döndü.
ÖDÜL GİBİ CEZA
Konya'da 2 yıl önce hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek'i (42) belediye otobüsünde defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet Arslan Karaman'a (23) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 14 yıllık hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire, olayın öldürmeye teşebbüs değil ağırlaşmış yaralama olduğunu belirterek Karaman'ın cezasını 'iyi hal' indirimi ile birlikte 6 yıl 8 aya düşürüp tahliye etti. Daire gerekçesinde Karaman'ın bıçaklamaya devam etme imkanı varken kendi isteği ile bırakmasını gösterdi.
Tolga YANIK