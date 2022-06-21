Kadın kılığına girerek töre davası uğruna eski eşini yaraladı, sevgilisini ise öldürdü





İŞ GÜCÜNDE KADINLARA ÇİFTE ENGEL

İTÜ ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle "Mühendislikte Kadınların Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu bir panel düzenlendi. KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, panelin açılışında yaptığı konuşmada tüm dünyada kadınların bilim ve teknoloji alanında aşması gereken engeller olduğunu söyledi. Bunlardan birinin "finansmana erişimde zorluk çekmeleri", ikincisinin "zihniyet kodları" olduğunu belirtti. "Hala iş gücünde kadınların potansiyellerinin geleneksel olarak tanımlanmış el işi, yemek sektörü, tekstil gibi alanlarla sınırlı olduğuna dair bir algı var. Bu engeller, hala kadınların ne kadar ayrımcılığa uğradığını gösteren örneklerden sadece ikisi" dedi.