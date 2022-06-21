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    Kadın kılığına girerek töre davası uğruna eski eşini yaraladı, sevgilisini ise öldürdü

    Aile meclisi karar aldı. Kadın kılığına giren zanlı, töreyi uyguladı. Eski eşini yaraladı. Sevgilisini öldürdü. İşte sizler için derlediğimiz 21 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Töre’rist!

    Adana Seyhan'da biri kadın iki 2 şüpheli, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Y.G (29) ve birlikte yaşadığı H.Ş.'ye (28) tabancayla kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Y.G kurtarılamadı. H.Ş., tedavi altına alındı. Polis, özel ekip kurup olayı takibe başladı. Yapılan araştırmada H.Ş.'nin eşi A.U'yu (27) 2 yıl önce terk edip, Y.G'nın yanına taşındığı daha sonra da boşandıkları anlaşıldı. Bunun üzerine aile meclisinin toplanıp H.Ş ve sevgilisinin öldürülmesi kararı alındığı saptandı. Saldırının kadın kılığına giren eski eş A.U ile arkadaşı A.D. (17) tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U, A.D., H.Ş. ile Ş.Ş. çıkarıldığı mahkemece 'töre saikiyle planlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan amca M.Ş.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.



    ALTIN HAMLE!
    Antalya Kepez'de kuyumcuya giren Gökhan K. (43) adlı soyguncu, Sevilay adlı çalışanın boğazına bıçağı dayayıp 'Kimseye zarar vermek istemiyorum, durumum kötü" diyerek altınları istedi. Bu sırada işyerindeki bir diğer çalışan Necdet adlı emekli polis, ruhsatlı tabancasını çekti. Soyguncuya nişan alıp, bıçağı yere atmasını istedi. Paniğe kapılan genç, kaçmak istedi. Ama yakalanarak polis gelene kadar dükkanda hapsedildi. Gözaltına alınan soyguncu, polise verdiği ilk ifadesinde, "Kredi çektim ve tüm paramı arkadaşıma kaptırdım. Zor durumdaydım" dedi. Kuyumcu çalışanları da zanlıdan şikayetçi olduklarını bildirdi.



    DURAKSIZ DEHŞET
    İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı korkunç bir olaya ev sahipliği yaptı. İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderildi. Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. T, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan olay nedeniyle Gebze yönünde seferler durduruldu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normal döndü.


    ÖDÜL GİBİ CEZA
    Konya'da 2 yıl önce hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek'i (42) belediye otobüsünde defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet Arslan Karaman'a (23) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 14 yıllık hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire, olayın öldürmeye teşebbüs değil ağırlaşmış yaralama olduğunu belirterek Karaman'ın cezasını 'iyi hal' indirimi ile birlikte 6 yıl 8 aya düşürüp tahliye etti. Daire gerekçesinde Karaman'ın bıçaklamaya devam etme imkanı varken kendi isteği ile bırakmasını gösterdi.
    Tolga YANIK



        TRAFİKTE İNFAZ
        İstanbul Avcılar'da korsan taksiyle Sefaköy'e doğru yola çıkan Oğuz Bora Tunç, trafiğin durduğu noktada arkasındaki otomobilden inen silahlı Doğuş D. ve Arda D. tarafından vurularak ağır yaralandı. Saldırganlardan Arda D.'nin, ağır yaralı durumdaki Tunç'u Avcılar'da hastanenin önüne bıraktığı ve öldüğünden emin olana kadar da hastane çevresinde araçla dolaştığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Oğuz Bora Tunç'un ve firari saldırganlar Doğuş D. ve Arda D.'nin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.
        Bulut YAMANDAĞ



        RESMEN MUCİZE
        Manisa'da Büşra Kahraman (23), 22 haftalık hamileyken rahatsızlandı. 7 Aralık'ta yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gebelik zehirlenmesi yaşadığı anlaşıldı. Hemen doğuma alındı. 390 gram doğan kızı ise yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı vermeye başladı. 6 ay süren zorlu mücadelenin ardından hayata sımsıkı sarıldı. Mucize ismi verilen bebek 3 kilo 550 grama ulaştı. Dün de taburcu oldu, alkışlarla evine yollandı.



        YENİ ADRES CEZAEVİ
        İstanbul Ataşehir'de Erdem T. (30), ilaç almak isteyen annesine yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla gittiği eczanede terör estirdi. Küfürler edip, bilgisayara yumruk atan saldırgan, eczacı Ayşenur Ören'in yanındakilere "Polisi arayın" sözleri üzerine "Polisi ararsan seni öldürürüm. Kafanı koparırım senin, haberlerde gördüklerinize benzemem" diyerek tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı, "Ölümle tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



            İŞ GÜCÜNDE KADINLARA ÇİFTE ENGEL
            İTÜ ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle "Mühendislikte Kadınların Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu bir panel düzenlendi. KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, panelin açılışında yaptığı konuşmada tüm dünyada kadınların bilim ve teknoloji alanında aşması gereken engeller olduğunu söyledi. Bunlardan birinin "finansmana erişimde zorluk çekmeleri", ikincisinin "zihniyet kodları" olduğunu belirtti. "Hala iş gücünde kadınların potansiyellerinin geleneksel olarak tanımlanmış el işi, yemek sektörü, tekstil gibi alanlarla sınırlı olduğuna dair bir algı var. Bu engeller, hala kadınların ne kadar ayrımcılığa uğradığını gösteren örneklerden sadece ikisi" dedi.



            ASLINDA YANILMIŞIM
            İstanbul Havalimanı, faaliyete geçmesinin ardından kısa sürede havacılık sektörünün gözdesi haline geldi. Uçuş rekorları kıran bu projeye, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş da karşı çıktığını belirtmişti. Aydıntaşbaş, bu düşüncesinden geri adım attığını bildirdi. Sosyal medya hesabından havalimanına övgüler dizdi: "İlk açıldığında bana gereksiz ölçekte büyük ve boş gelmişti. Ama pandemi sonrası oldukça kalabalık. Ciddi bir hub haline gelmiş durumda" dedi. Aydıntaşbaş'ın bu paylaşımına, muhalif kanattan büyük eleştiri geldi. Aydıntaşbaş'ı yandaş olmakla suçlayıp, bu ifadelerden rahatsız olduklarını bildirdi.



            'PİS'VEÇ
            NATO'ya katılmak isteyen İsveç, PKK'nın bir provakasyonuna daha izin verdi. Göteborg'ta toplanan terör örgütü sempatizanları, Götaplatsen Meydanı'nda ellerinde PKK paçavraları ve teröristbaşı Öcalan posterleriyle yürüdü. Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü. Polisin terör eylemine hiçbir müdahelede bulunmaması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de PKK'ya ait görseller projeksiyon ile başkent Stockholm'de belediye binası ve kentin simge yapılarından Avicii Arena'ya yansıtılmıştı.



                85 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 85 milyon 444 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 233'er bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 313'er lira, 3 bilenler 153'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira ikramiye alacak.



                BİR TALİHLİYE 224 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi, 224 bin 240 lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 89'ar lira, 8 bilenler 261'er lira. 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



                YAS GÜNÜ
                İstanbul'da Taha Şahin, ablasının doğum günü için bahçeye çıktı. Yediği kiraz boğazına kaçtı. Kurtarılamadı.

                MİKSER TERÖRÜ
                Bursa'da beton mikseri karşı şeride geçti. Otomobili biçti. 4 kişi öldü, 3 yaralı hastaneye sevk edildi.

                ÇEYREK CİNAYETİ
                Kocaeli'de düğünde "Biz yarım taktık, siz çeyrek" diyen aile silaha sarıldı: 1 ölü, 2 yaralı...

                EBAY GİTTİ GİDİYOR
                E-Ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye'den çekiliyor. 18 Temmuz'dan itibaren satış yapılmayacak.

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                Balkan Ninnisi
                Haberler Yaşam Kadın kılığına girerek töre davası uğruna eski eşini yaraladı, sevgilisini ise öldürdü
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