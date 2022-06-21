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    • Yaşam
    • 21.06.2022 16:28
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    • 21.06.2022 16:28
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    Giresun'da sır ceset! Kimliği tespit edildi

    Giresun'da yol kenarında bulunan kadın cesedi Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya ait çıktı. Cesetle ilgili yapılan soruşturma sonucunda olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alındı.

    Giresun’da sır ceset! Kimliği tespit edildi

    Giresun'un Görele ilçesinde dün cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

    Alınan bilgiye göre, dün gece Gültepe köyünde yol kenarındaki çalılıkta kadın cesedi bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, cesedin Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu belirlendi. Kadının Tirebolu ilçesinde tabancayla öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

    Nyshanova'nın üzerinde ve olay yerinde bulunan deniz kumları nedeniyle çalışmalarını sahil kesiminde yoğunlaştıran ekipler, kıyı şeridi boyunca tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    Kadının en son Tirebolu'da deniz kenarında bir otomobilde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin, aracın sahibi M.A. (52) olduğunu tespit etti. Ekipler, M.A'yı Tirebolu'da yakaladı.

    Soruşturma kapsamında ekipler, olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle H.Ç'yi de gözaltına aldı.

    M.A. ve H.Ç. Görele İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edildi.

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    Balkan Ninnisi
    Haberler Yaşam Giresun'da sır ceset! Kimliği tespit edildi
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