Pamukkale'deki Cehennem Kapısı 1500 yıl sonra açıldı! Ölüler ülkesine geçiş...

"HİKAYESİNİ HEP ANLATIYORDUK"

Bursa'dan gelen Fehmi Dana, AA muhabirine, Türkiye'nin güzelliklerini görmek için tatile çıktığını ve ilk ziyaretini Pamukkale'ye yaptığını söyledi.

"Cehennem Kapısı"nın ilk ziyaretçileri arasında yer almanın heyecan verici olduğunu ifade eden Dana, bölgeyi anlatıldığı gibi çok ilginç bulduğunu dile getirdi.

Hatice Şentürk, birçok yerde antik şehir gezdiğini, Hierapolis'teki kapının çok farklı olduğunu belirterek, "Muhteşem bir yer ve muazzam görüntü. Cehennem Kapısı denilince ürkütücü geliyor ama muhteşem bir görüntü." diye konuştu.

Annesiyle gezmeye gelen 6 yaşındaki Hila Şentürk de Pamukkale'yi ilk defa gördüğünü ve buradaki kapının hikayesini ilginç bulduğunu anlattı.

Venezuela'dan gelen Antolia Amodio da "Cehennem Kapısı"nı yakından gördüğü için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

Turist rehberi Muharrem Aldıbaş ise hikayesini anlattıkları kapıyı artık yakından gösterme şansı buldukları da belirterek, şöyle konuştu: "Burası Roma öncesinde de kutsal bir yerdi. Yer altı dünyası tanrısı olan Hades'in kenti. O yüzden bu kapının Hierapolis için çok özel bir anlamı var. Uzun zaman açılmasını bekledik. Nihayet ve iyi ki açıldı. Hikayesini hep anlatıyorduk. Buraya gelenlere gerçekten var olduğunu göstermek çok belirleyici olacak."