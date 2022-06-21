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    • Yaşam
    • 21.06.2022 17:01
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    • 21.06.2022 17:06
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    Son dakika: Gaziantep'te kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle vurdu

    Son dakika haberleri... Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 23 yaşındaki ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası 16 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı.

    16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini pompalıyla vurdu

    Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir (16) ve Cumali M. (23) kardeşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali'ye ateş etti. Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



    CENAZE TESLİM EDİLDİ
    Kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        KATİL ZANLISI KARDEŞ GÖZALTINDA
        Öte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'te kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
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