"KAPI ZİLİNİN SÖKÜLDÜĞÜNÜ DUYUNCA ŞOK OLDUK"

Bina sakini Coşkun Özümit, "Sabah haberimiz yoktu. Çocuklarım bizi kahvaltıya davet etmişti ve ona gittik. Saat 11-12 gibi telefonumuza mesaj geldi. Dışarıdaki kapı zili sökülmüş. Haliyle biz şok olduk. Apar topar eve geldik. Burada çekim yapan güvenlik kameramız var ona baktık. Saat 03.58'de maskeli, şapkalı birisi hemen anahtarı sokuyor ve hemen söküp poşetine koyuyor. Buradan farklı yerlerden de almış galiba çünkü yeni kapı zili sormak için gittiğimiz elektrikçi bize 'Bugün 3-4 kişi gelip bunlardan alan kişi oldu' dedi. Karakola gittik ve oraya bildirdik. Bakalım inşallah neticesini bekliyoruz" dedi.