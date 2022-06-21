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    • 22.06.2022 06:51
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    • 22.06.2022 07:06
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    HAVA DURUMU | Hafta sonuna plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış yola çıktı... 22-26 Haziran 2022

    Son dakika güncel günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün 14 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken; sıcaklıkların yurdun Batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu kesimlerinde ise 4 ila 8 derece arasında azalacağı bildirildi. 5 günlük hava durumu raporunda ise özellikle hafta sonu yurt genelinde kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 22-26 Haziran 2022 hava durumu...

    Hafta sonuna plan yapanlar dikkat! Yağış yola çıktı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı bulutlu, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 35°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 28°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 31°C
        Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 33°C
        Az bulutlu

        İZMİR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı, Sivas, Kayseri ve Niğde; öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 30°C
            Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 27°C
            Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

            KONYA °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 31°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜMÜŞHANE °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 19°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 20°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 25°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                22-26 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hafta sonuna plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış yola çıktı... 22-26 Haziran 2022
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