Sosyal medya bu camiyi konuşuyor! Giresun Eynesil'deki Yeşil Cami mimarisi ve semaver şeklindeki minaresiyle dikkat çekiyor

Biz de bu vasiyeti caminin bitimine yaklaştığımızda yerine getirmek istedik. Bir de ilçemizde çay üretimi oldukça fazla ve 5 tane de çay fabrikası bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak semaver şeklinde bu çay üretimini simgelemek istedik. Diğer bir açıdan da semaverin bir birleştirici özelliği var. Bilindiği gibi semaverin etrafında oturulup çay içilirken, sohbet edilirken bir manevi özelliği oluyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda böyle bir eser ortaya çıkmış oldu" dedi.