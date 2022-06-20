Sosyal medya bu camiyi konuşuyor! Giresun Eynesil'deki Yeşil Cami mimarisi ve semaver şeklindeki minaresiyle dikkat çekiyor

Minarenin semaver şeklinde olmasının nedenini vasiyet ve ilçe ekonomisine yön veren çay üretiminden kaynaklandığını anlatan Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, "Bu caminin temelinin atılmasında büyük emeği olan merhum Hacı Mustafa Eren Efendi, Kayseri'de Ulu Cami'ye gidiyor, yanındakilere de 'Bizim yaptıracağımız camiye de böyle bir minare yapalım' diyor.
Biz de bu vasiyeti caminin bitimine yaklaştığımızda yerine getirmek istedik. Bir de ilçemizde çay üretimi oldukça fazla ve 5 tane de çay fabrikası bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak semaver şeklinde bu çay üretimini simgelemek istedik. Diğer bir açıdan da semaverin bir birleştirici özelliği var. Bilindiği gibi semaverin etrafında oturulup çay içilirken, sohbet edilirken bir manevi özelliği oluyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda böyle bir eser ortaya çıkmış oldu" dedi.