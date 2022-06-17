Tekirdağ'da Burak Tekler boşandığı eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlunu katletti

Tekirdağ'da Burak Tekler (24), boşandığı eşi Cansu Sezer (24) ile oğlu Selim Ali Tekler'i (3) bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Olay, gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Markette kasaplık yapan Burak Tekler ile hemşire olan ve özel bir hastanede işe başlamaya hazırlanan Cansu Sezer, şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 10 gün önce boşandı.
Boşanmanın ardından Cansu Sezer, oğlu Selim Ali Tekler'i de yanına alarak başka bir eve yerleşti. Dün gece yarısı eski eşinin evine gitmesiyle ikili tartışmaya başladı.