Tekirdağ'da Burak Tekler boşandığı eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlunu katletti

Daireden gelen sesleri duyanların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cansu Sezer ile oğlu Selim Ali Tekler'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.