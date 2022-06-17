Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.06.2022 21:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2022 21:45
    ABONE OL

    İzmir'de 104 yıl hapisle aranan kişi polis ekiplerince yakalandı

    İzmir'de çeşitli sahtecilik suçlamalarıyla hakkında 104 yıl hapis kararı verilen ve bir süredir aranan kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    104 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

    İzmir'de, hakkında sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, bu kartları kullanarak yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü C.S., 6 yıl sonra yakalandı.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılından beri kaçak olan firari hükümlü C.S.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti.

    Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreterek satma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.S., polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 6 yıl sonra yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam İzmir'de 104 yıl hapisle aranan kişi polis ekiplerince yakalandı
        SON DAKİKA