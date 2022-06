Şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Anzelika Srabiants'ın tutuklanan sevgilisinden şoke eden savunma

Türkiye'de kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Özellikle kadınların erkek arkadaşlarının evlerinden şüpheli şekilde düşerek can vermesi şüphe çekti. Ukraynalı model Anzelika Srabiants de onlardan biriydi! Korkunç olay geçtiğimiz yıl 10 Haziran'da İstanbul Sancaktepe'deki lüks sitede meydana geldi. Model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni sevgilisi B.E ile birlikte yaşadığı daireden düşerek can verdi. Trajik ölümü cep telefonuyla kayda alan sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan genç adam suçlamaları reddetti. Mahkemede söz alan B.E,"Anzelika kendisini öldüreceğini söylüyordu. Olay günü uyuşturucu almıştı. Eve gelince tuvalete gittim. Çıkınca balkondan sesler geldiğini fark ettim. Daha önce kendisini balkondan sarkıtmıştı. Onun videosunu çekmek istedim. Durumun ciddi olduğunu görünce yardım etmeye çalıştım. Elbisesinden tuttum. Ancak kaydı. Kolunu tuttum. Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. Ben itmedim" dedi. Tahliyesini istedi. Ancak mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.