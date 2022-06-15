Telefon dolandırıcıları ihracatçı Nevra K.'yı 6 ay boyunca 'terör operasyonu' yalanıyla 50 milyon lira dolandırdı! Teşvikiye'de daire sattırdılar

Telefon dolandırıcılarının son kurbanları İstanbul'da yaşayan ihracatçı Nevra K. ve mühendis Ceren A. oldu. Geçen yıl Aralık ayında Ceren A.'yı arayan bir kişi, polis olduğunu söyleyerek, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti. Malvarlıklarınıza el koyacaklar. Tüm malvarlıklarınızı satıp paralarını bize verin. Parayı vermezseniz sizi de gözaltına alacağız" dedi.
Sözde polis tüm kimlik bilgilerini peş peşe sıraladığı Ceren A.'yı ikna etti. Ceren A. kendi gibi mühendis eşiyle birlikte yanına 500 bin dolar aldı ve parayı İstanbul Sarıyer'deki bir parkta yanına gelen sözde polise teslim etti. Sözde operasyonu adım adım Ceren A.'ya anlatan sahte polis, bankalarda farklı para hareketleri tespit ettiklerini, bu parayı da kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Ceren A. ertesi gün Göktürk'teki bir parka giderek 400 bin doları teslim etti. Ardından Ceren A. eşiyle ortak hesaptaki son parası olan 70 bin doları da Bakırköy'deki Botanik Park'ta dolandırıcılara kendi eliyle verdi. Dolandırıcılar son olarak evlerini satmasını isteyince, Ceren A. polise başvurdu.
ÇANTA GÖTÜRDÜ
Aynı çetenin o günlerde bir diğer hedefi ise ihracatçılık yapan Nevra K. (52) oldu. Çete üyesi sözde polis, aynı taktikle Nevra K.'nin gözünü korkuttu. Nevra K. bankadan 10 milyon lira çekerek, çantalara doldurduğu paraları yanına gelen kuryeye teslim etti. Nevra K. sözde operasyonun her anından haberdar ediliyor, gözaltına alınanların isimleri bile kendisiyle paylaşılıyordu. Çetenin oyununa kapılan Nevra K. bankadaki tüm nakiti olan 10 milyon lirayı daha çekerek kendisiyle buluşan sözde polise teslim etti.