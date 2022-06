Denizli'de doktorun sır sonu (Yaşam haberleri)

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uzmanlık okuyan ve aynı zamanda Halk Sağlığı Şube Müdürlüğünde görev yapan doktor Havva Kasal (31), evinde ölü bulundu. Kasal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

ACIHANE

Gümüşhane Barosu'na bağlı avukat Hüsna Turhan (28), adliye yapılacak olan trafik kazası davasına katılmak için yola çıktı. Genç avukat, davaya yetişmek isterken kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiyle takla atan Turhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

YAŞA METİN

Van'da yaşayan Ersin Berivan Öndil çifti, 17 ay önce ikizleri Çetin ve Metin'i kucaklarına aldı. Ancak Metin'in ölümcül kas hastalığı olan SMA'ya yakalandığı anlaşıldı. Çetin yürümeye başlarken talihsiz yavrunun iyileşmesi için yardım kampanyası başlatıldı. Baba Ersin Öndil, "Sesimizi duyun. Çocuğumuzun yaşaması için destek bekliyoruz" çağrısı yaptı.

HAPİSTE ÇÜRÜYECEK

Türkiye, 16 Şubat'ta bir vahşete tanıklık etti. Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21) eski nişanlısı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek katletti! Caninin 'canavarca hisle kasten çocuk öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Gökçek'in iddianamede yer alan ifadesinde, "Nereye, ne şekilde vurduğumu hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Katilin cep telefonu kayıtları da incelendi. Gökçek'in cinayetten önce "Uçakta bıçak gider mi?" şeklinde internetten arama yaptığı belirlendi.

SAĞLIKLI BULUŞMA

Sağlık Bakanı Koca, üç hastane dolaşıp hastayı kabul ettiremediği için ambulansla geldiği Sağlık Bakanlığı önünde "Bakan gelmezse kendimi patlatırım" protestosunda bulunan ambulans şoförüyle bir araya geldi. Koca, "Şoför arkadaşımızla çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı" dedi. Öte yandan Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, "Hasta, hastanemiz Acil Servisine 10.14'te giriş yapmıştır" diye konuştu.

ÖZLÜ DAVA!

ABD'de Pensilvanya senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz, miras tartışmasıyla gündeme geldi. Kardeşi Nazlım Suna Öz, New York Yüksek Mahkemesi'ne ağabeyini şikayet etti. "Bana ödemesi gereken aylık 15 bin doları ödemiyor" dedi. Amerikan basını da iki kardeşin hukuk savaşını manşetten verdi.

KANADA CANAVARI

Kanada'da Luka Rocco Magnotta'nın hikayesi, akıllara durgunluk verdi. Toronto'da 1982 yılında doğan Eric Vlinton Kirk Newman, 2006'da adını Luka Rocco Magnotta değiştirdi. 2010 yılından itibaren sürekli kedi yavrularını katletti. Videolarını çekti, internette binlerce kişiye seyrettirdi. Çinli erkek arkadaşı Jun Lin'i öldürüp parçalara ayırdıktan sonra kanını içti. O anların da videosunu çekti. Polis peşine düşünce, önce Fransa'ya ardından da Almanya'ya geçti. 2014'te Berlin'de bir internet kafeye girince, Türk genci Kadir Anlayışlı tarafından fark edildi. İhbar üzerine ele geçirildi. Kanada'ya götürülüp ömür boyu hapse mahkum edildi.

82.6 MİLYON DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 82 milyon 615 bin lira devretti. 5+1 bilende olmadı. 5 bilen 2 kişi, 253'er bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 40'ar lira, 3 bilenler 141'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.

1.2 MİLYON DEVRETTİ

5 + 1 bilen çıkmayınca bir milyon 212 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 259'ar, 4+1 bilenler 488'er, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

CANIM BENİM

DR. Mustafa Can Koşay, Bosna Savaşı'nda yaraları sardı. Onlar arasında 3 yaşında olan Emsada Cago da vardı. Ve ikili 27 yıl sonra yeniden karşılaştı. Emsada'nın sözleri duygulandırdı: Doktor Can, bizim için can oldu.

TAŞ KALPLİLER

Denizli'de Mustafa Akköse, İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'ye kıydı. 25 metrelik kuyuya attı. Üzerini taşlarla tapattı. Cesetler 3 günlük çalışmayla çıkarıldı. Caninin cinayeti 6 arkadaşıyla işlediği anlaşıldı.

SAĞLIK EŞKİNA

Sinop'ta eşkina balığının kafatasındaki taş, şifa dağıttı. Böbrek taşlarını düşürdüğü ortaya çıktı.

MİDESİNİ PARALADI

Van'da bir genç, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Midesinden 83 madeni para, pil, çivi, cam, taş ve vida çıktı.

ZORBALAR ŞİMDİ YANDI

İstanbul'da hamile kadını tekmeleyen baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel'e kötü haber geldi. 24'er yıl hapis istendi.