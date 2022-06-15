Üsküdar'da komşu krizi! Köpeği çaldı boğazını sıktı sahibine saldırdı

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi.
İddiaya göre, Aylin Aydoğdu isimli genç kadın, kendine ait işyerinde çalıştığı esnada malzeme almak üzere dükkanın arka bölümüne geçti.
O sırada dükkana giren bir mahalle sakini, Aydoğdu'nun dükkan içerisinde bulunan cins köpeğini çalarak, kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla köpeğinin çalındığını gören Aydoğdu, şüpheli kadının peşinden koştu.
Aydoğdu'nun peşinden koştuğunu fark eden şüpheli şahıs, önce çalmaya kalktığı köpeğin boğazını sıktı ardından kendisini yakalayan hayvan sahibine saldırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.