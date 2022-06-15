İstanbul Ortaköy'deki ünlü kumpircinin sır ölümü

Yüksel Duman'ı hareketsiz görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Evde yapılan incelemelerde Yüksel Duman'ın elinde tabanca, yerde 1 adet kovan ve duvarda da bir mermi girişi olduğu tespit edildi. Bedeni üzerinde ise herhangi bir mermi girişi ve çıkışı bulunmadı, vücudunda ise darp ve kesi izine rastlanılmadı. Odadaki masasının üzerinde de çok sayıda kullanılmış enerji içeceği ve alkol bulundu.