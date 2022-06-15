Son dakika: İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili davada karar! 5 sanığa hapis cezası verildi

İzmir'de 2 yıl önce meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili görülen davada karar açıklandı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoya 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğana 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

6 sanık ise beraat etti.