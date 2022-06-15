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    • Yaşam
    • 15.06.2022 18:16
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    • 15.06.2022 18:31
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    Son dakika: İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili davada karar! 5 sanığa hapis cezası verildi

    İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada karar açıklandı. 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti.

    Depremde yıkılmıştı! Davada karar açıklandı...

    İzmir'de 2 yıl önce meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili görülen davada karar açıklandı.

    Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoya 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğana 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    6 sanık ise beraat etti.



    11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 11 KİŞİ YARALANMIŞTI
    Ege'de Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın bir bloğu da çökmüştü. Binanın enkazında 11 kişi ölmüş, 11 kişi de yaralanmıştı.

    Depremde diğer yıkılan binalarla birlikte 117 kişi hayatını kaybetmişti.



    DAVANIN GEÇMİŞİ
    İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

    Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 zanlı hakkında İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



        Binada dükkanların da bulunduğu bazı yapıların sahibi M.Y. dışındaki sanıklar, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.



        Apartmanda dükkanların bulunduğu bölümde kolonların kesildiği iddia edilmiş ancak yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarında ise hiçbir kolonda donatı kesilmesi izine rastlanmadığı bildirilmişti.

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        Haberler Yaşam Son dakika: İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili davada karar! 5 sanığa hapis cezası verildi
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