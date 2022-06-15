Eşinin aracına bomba koyduğu için 19 yıl hapis ceza alan kocanın karısına cinsel saldırına suçundan da 18 yıl hapsi istendi

Yeliz A. mahkemedeki ifadesinde, "Kendisi inkar etse de gerçekleştirdi. Bana zarar vermeyi planlamamış olsa araba ayarlamaz, kafede buluşurdu. Bana zarar vermek için bunu planladı. Olay anında arabanın kapıları kilitliydi. Araç temin ederek, beni ormana getirdi. Daha sonra aracıma bomba koyarak, hayatıma kastetti. Onu hayatımdan çıkarmak istesem de o benim hayatıma hep etki etmeye çalıştı" dedi.