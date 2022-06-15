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    • Yaşam
    • 15.06.2022 21:22
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    • 15.06.2022 21:22
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    Esenyurt'ta düğününde PKK propagandası yapıp bebek katili Öcalan lehine slogan atan damat ve 9 yakını tutuklandı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 12 Haziran'da yapılan bir düğünde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Skandal olayın üzerine harekete geçen ekipler, örgüt propagandası yapan damat ve 9 yakınını gözaltına altı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan bir düğünde terör örgütü PKK ele başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipler, düğünde terör örgütü lehine slogan atıp propaganda yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



    TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİKLERİ ÇIKTI
    Yapılan incelemelerde damat Mesut K. ile 9 yakını polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.



    Şüphelilerden 3 tanesinin 'terör örgütü üyeliği' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.
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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta düğününde PKK propagandası yapıp bebek katili Öcalan lehine slogan atan damat ve 9 yakını tutuklandı
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