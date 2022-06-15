Ev fiyatına tay! TİGEM'in Karacabey Harası'nda düzenlediği satışta Balkı Tay isimli Arap atı 800 bin liraya alıcı buldu

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu.
Taylardan 49'u 40 ile 800 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.
İhalenin en pahalısı, Murat Kaya tarafında bir daire fiyatına, 800 bin liraya alınan "Balkı Tay" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.
"Balkı Tay"ı, Medikoset'in 500 bin liraya satın aldığı "Koçakalp" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 360 bin liraya İsmail İlhan'ın aldığı "Eyyamı Bahur" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 49 tayın satışından toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.