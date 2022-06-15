İzmir'de polis ekiplerine silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği sokakta ve şüphelinin hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yapıldı. Ayrıca, polis ekipleri hastane çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, hastaneye gelen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.