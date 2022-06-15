Motosikletle aşırı hız yapan gençler Fevzi Can Derin'e çarptı! Gençlerden birinin kopan dili 25 metre uzağa fırladı

Antalya Kepez'de önceki gece Yakup Yıldız'ın (24) kullandığı motosiklet, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kuaför Fevzi Can Derin'e (24) çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine gelen ekipler, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Sude Özkardeş'in (16) ve Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenen 3 kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Fevzi Can Derin'in kuaförlük yaptığı gece evine giderken kendisine motosikletin çarptığı kaydedildi. Yıldız'ın askerden yeni geldiği belirlendi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin kopan dilinin ise 25 metre uzağa fırladığı ortaya çıktı. Motorun süratli olduğu ve akrobasik hareketler yaptığı tespit edildi.
CANAVAR!
İstanbul Esenyurt'ta Esra G, evde kendisini darp eden annesi Hamide G.'yi mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan anne, hastaneye kaldırıldı. 3 farklı suçtan kaydı olan Esra G. tutuklanarak cezaevine gönderildi..
ACI T'ARİFE'!
Temizlik görevlisi olarak çalışan yüzde 64 engelli 1 çocuk annesi Arife Sazak (36), 13 gün önce sırra kadem bastı. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak, önceki gün atv'de yayınlanan Müge Anlı'ya başvurarak kızının bulunmasını istedi. Anlı'nın ekibiyle konuşan Arife, baskı altında olduğunu söyledi. Dün canlı yayına getirildi. Mart ayından beri sevgilisi Murat'ın yanında kalan kadının sözleri hem izleyicileri hem de Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi: Murat'la bir arkadaşlık sitesinde yazışıp tanıştık. Evlilik düşündüğünü anlattı. Bana 'Benimle yaşa' dedi, ben de çocuklarımı bırakıp gittim. Daha sonra kardeşi dediği Sevim'i eve getirdi. 'Sevim benim eşim ama çocuğumuz olmuyor. Seni de ikinci eş olarak alıp bize bir çocuk vermen için yanıma aldım" dedi. 6 ayda 110 bin lira dolandırıldım. Ama beni dövse de öldürse de Murat'ı seviyorum. O'nsuz yapamam.