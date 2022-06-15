Motosikletle aşırı hız yapan gençler Fevzi Can Derin'e çarptı! Gençlerden birinin kopan dili 25 metre uzağa fırladı





ACI T'ARİFE'!

Temizlik görevlisi olarak çalışan yüzde 64 engelli 1 çocuk annesi Arife Sazak (36), 13 gün önce sırra kadem bastı. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak, önceki gün atv'de yayınlanan Müge Anlı'ya başvurarak kızının bulunmasını istedi. Anlı'nın ekibiyle konuşan Arife, baskı altında olduğunu söyledi. Dün canlı yayına getirildi. Mart ayından beri sevgilisi Murat'ın yanında kalan kadının sözleri hem izleyicileri hem de Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi: Murat'la bir arkadaşlık sitesinde yazışıp tanıştık. Evlilik düşündüğünü anlattı. Bana 'Benimle yaşa' dedi, ben de çocuklarımı bırakıp gittim. Daha sonra kardeşi dediği Sevim'i eve getirdi. 'Sevim benim eşim ama çocuğumuz olmuyor. Seni de ikinci eş olarak alıp bize bir çocuk vermen için yanıma aldım" dedi. 6 ayda 110 bin lira dolandırıldım. Ama beni dövse de öldürse de Murat'ı seviyorum. O'nsuz yapamam.