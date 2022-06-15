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    Motosikletle aşırı hız yapan gençler Fevzi Can Derin'e çarptı! Gençlerden birinin kopan dili 25 metre uzağa fırladı

    Yakup Yıldız ve arkasında oturan Sude Özkardeş, motosikletle aşırı hız yaptı. Fevzi Can Derin’e çarptı. Kurtarılamayan gençlerden birinin kopan dili ise 25 metre uzağa fırladı. işte sizler için derlediğimiz 15 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Dehşetin ana dili!

    Antalya Kepez'de önceki gece Yakup Yıldız'ın (24) kullandığı motosiklet, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kuaför Fevzi Can Derin'e (24) çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine gelen ekipler, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Sude Özkardeş'in (16) ve Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı öğrenen 3 kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Fevzi Can Derin'in kuaförlük yaptığı gece evine giderken kendisine motosikletin çarptığı kaydedildi. Yıldız'ın askerden yeni geldiği belirlendi. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin kopan dilinin ise 25 metre uzağa fırladığı ortaya çıktı. Motorun süratli olduğu ve akrobasik hareketler yaptığı tespit edildi.



    CANAVAR!
    İstanbul Esenyurt'ta Esra G, evde kendisini darp eden annesi Hamide G.'yi mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan anne, hastaneye kaldırıldı. 3 farklı suçtan kaydı olan Esra G. tutuklanarak cezaevine gönderildi..



    ACI T'ARİFE'!
    Temizlik görevlisi olarak çalışan yüzde 64 engelli 1 çocuk annesi Arife Sazak (36), 13 gün önce sırra kadem bastı. Kızının kaçırıldığını iddia eden anne Meryem Sazak, önceki gün atv'de yayınlanan Müge Anlı'ya başvurarak kızının bulunmasını istedi. Anlı'nın ekibiyle konuşan Arife, baskı altında olduğunu söyledi. Dün canlı yayına getirildi. Mart ayından beri sevgilisi Murat'ın yanında kalan kadının sözleri hem izleyicileri hem de Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi: Murat'la bir arkadaşlık sitesinde yazışıp tanıştık. Evlilik düşündüğünü anlattı. Bana 'Benimle yaşa' dedi, ben de çocuklarımı bırakıp gittim. Daha sonra kardeşi dediği Sevim'i eve getirdi. 'Sevim benim eşim ama çocuğumuz olmuyor. Seni de ikinci eş olarak alıp bize bir çocuk vermen için yanıma aldım" dedi. 6 ayda 110 bin lira dolandırıldım. Ama beni dövse de öldürse de Murat'ı seviyorum. O'nsuz yapamam.



        İNTİKAMA TUTUKLAMA
        Kasımpaşa futbol takımı tribün lideri Yüksel Ustahüseyin, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Sosyal medyada 'İntikam alındı' diye paylaşım yapan şüpheliler, yakalandı. Tetikçi M.B'nin de aralarında olduğu 11 kişiden 8'i tutuklandı.



        ÇİFTE TAHLİYE!
        Ankara'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar, 1.5 yıl önce iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5. katından düşüp hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, tutuklu 4 şüpheliden Mehmet Doğan ile Emre Eker'in yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.



        EN BABA MUTLULUK
        Mersin'de Mehmet Gültekin (56), maddi imkansızlıklar nedeniyle liseyi tamamlayamadı. Geçtiğimiz yıl Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptırdı. Yapı Tesisat Sistemleri bölümünü başarıyla tamamladı. Oğlu İsa Gültekin'le birlikte dün lise mezuniyetinin coşkusu yaşadı. "Acayip bir mutluluk yaşıyoruz. Anlatılmaz, yaşanır. Kelimelere dökemiyorum" ifadesini kullandı.



            GÖZ BEB'AYI'!
            Hakkari'de annesinin terk ettiği yavru ayı, bakıma alındı. Haçuvan ismi verilen yavru ayı daha sonra Van'daki rehabilitasyon merkezine yollandı. Üç saat aralıklarla süt, bal ve probiyotiklerle beslenmesi yapıldı. Şimdi de Bursa'ya gönderileceği açıklandı.



            AS'TR'ONOT
            Türkiye, gözünü uzaya çevirdi! Başkan Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu projesinin detayları hakkında bilgi verdi. Bilimsel araştırmalar için Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki Türk astronotun gönderileceğini söyledi. Binlerce kişi, tarihi görev için sıraya girdi! Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 36 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. "Başvuruyu tamamlayanların sayısı 500'ü buldu" dedi.



            EMSAL KARAR
            İstanbul'da yaşayan doktor M.B. (57), akciğer kanseri tedavisinde kendisine yazılan ilacın parası SGK tarafından karşılanmayınca dava açtı. İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi, SGK'nın M.B.'ye, tedavi sürecinde kullandığı ilaç için ödediği 53 bin 839 liranın yasal faiziyle geri ödenmesini kararlaştırdı.



                ALTIN KIZ SÜMEYYE
                Sümeyye Boyacı, kolsuz doğdu. Hayata yüzme ile tutundu. Dünya Şampiyonu oldu: Türk sporcularının potansiyelini kimse asla tahmin edemez. Çok mutluyum.



                'DİLEN'TE WEST
                NBA yıldızı Delonte West, LeBron James'in takım arkadaşıydı. Geliri 13 milyon dolardı. Ancak o kariyeri geride kaldı. Virginia'da dilenirken ortaya çıktı.



                REZİDANSTA DEHŞET
                Ankara'da noter katibi Bahri Akçam, rezidanstaki evinde dehşet saçtı. Eşini öldürüp 10'uncu kattan atladı. Kurtarılamadı.



                    30 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 30 milyon 735 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 998'er lira, 4 bilenler 676'şar lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    KURGU DEĞİL GERÇEK
                    İngiliz Financial Times, "Kanser tedavisinde devrim planı" başlıklı haberinde, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kanser hastalığına karşı yürüttüğü çalışmaları mercek altına aldı. Koronavirüs aşısı satışları sonrası 19 milyar Euro'luk varlığa sahip olan BioNTech'te Şahin ve Türeci'nin, bu parayı onkoloji alanına harcadıklarını yazdı. "Bazı milyarderler servetlerini gazete satın almak veya dünya dışı maceraları finanse etmek için kullanıyor" ayrıntısını hatırlattı. Bir zamanlar kulağa bilimkurgu gibi gelen kanserde tedavinin "hastaya özel, kişiselleştirilmiş ilaçla" ikiye katlandığını anlattı.

                    TAM İSABET
                    Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu Covid-19 aşısını bulan BioNTech'teki denemelerde, pankreas, yumurtalık ve testis kanseri tümörlerinin hedeflenmesinde başarılı sonuçlar alındığı açıklandı.



                    AYRILIK BIÇAĞI
                    İstanbul Gaziosmanpaşa'da Osman Y, kendisinden ayrılmak isteyen Emel Evakan'ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı daha sonra evine giderek aşırı dozda ilaç alıp intihar etti.

                    HAFTALIK VAKA SAYISI 7322
                    Türkiye'de 30 Mayıs-5 Haziran arasında 7 bin 322 kişinin Covid- 19 testi pozitif çıktı. 19 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 843 oldu.

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                    Bu bayram yetime kurban
                    Haberler Yaşam Motosikletle aşırı hız yapan gençler Fevzi Can Derin'e çarptı! Gençlerden birinin kopan dili 25 metre uzağa fırladı
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