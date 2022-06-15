Esenyurt'ta kayınpederi ve kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı: O davada yeni gelişme!

Sabah'ta yer alan habere göre, İddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de (39) cinayette parmaklarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti. Maktullerin kızlarının önceki celselerde tahliye edilmesiyle birlikte davanın tek tutuklusu damat oldu.

Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktullerin kızları olan tutuksuz sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Kendisine söz hakkı verilen sanık Mohammad Khodarahmi, söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti.