Esenyurt'ta kayınpederi ve kayınvalidesini parçalayıp dolapta saklamıştı: O davada yeni gelişme!

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulundu. İhbarda Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı (63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi (70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtildi. Kayınpederini 10 Şubat günü, kayınvalidesini ise 11 Şubat günü ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı iki hafta önce kafasında tasarladığını anlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede Mohammad Khodarahmi (35) hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, İddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de (39) cinayette parmaklarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti. Maktullerin kızlarının önceki celselerde tahliye edilmesiyle birlikte davanın tek tutuklusu damat oldu.
Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mohammad Khodarahmi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktullerin kızları olan tutuksuz sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı ile taraf avukatları da hazır bulundu.
Kendisine söz hakkı verilen sanık Mohammad Khodarahmi, söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti.
"ANNE VE BABAMIZIN NAAŞLARINI İRAN'A GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"
Maktullerin kızları olan sanıklar ise ifadelerinde, "Anne ve babamızın naaşlarını İran'a götürmek istiyoruz. Bu babamın vasiyetiydi. Adli Tıp Kurumu raporlarında anne ve babamın ölüm nedeni 'Adli vaka' olarak kayıtlara geçtiğinden cenazeleri İran'a götüremiyoruz. Bunun için raporda düzeltme yapılması gerekiyormuş. Bunun için de mahkemenin bu yönde karar vermesini istiyoruz" şeklinde konuştular.
Maktullerin damadı olan tutuklu sanık Khodarahmi'nin avukatı mahkemeden müvekkili için cezai ehliyetinin olup olmadığı ile alakalı rapor alınmasını talep etti.