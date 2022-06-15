Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.06.2022 01:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2022 01:32
    ABONE OL

    Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı

    Kocaeli’de alkollü olduğu iddiasıyla eğlence mekanından çıkarılan kişi yaşanan kavgadan yaklaşık 2 saat sonra 2 arkadaşıyla gelerek mekanı kurşunladı. Olayla ilişiği olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Mekandan çıkarıldılar 2 saat sonra kurşunladılar

    Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında alkol alan şahıs, taşkınlık çıkartınca mekandan uzaklaştırıldı.

    Kavga ederek dışarıya çıkan şahıs, yaklaşık 2 saat sonra 2 arkadaşıyla birlikte eğlence mekanının önüne geldi. Mekana kurşun yağdıran şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında eğlence mekanında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 16 mermi ateşlendiği belirlendi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bilim meraklıları Bursa’da ödüllerine kavuştu
    Haberler Yaşam Eğlence mekanını kurşunlayan 3 şüpheli gözaltına alındı
        SON DAKİKA