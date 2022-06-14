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    • Yaşam
    • 14.06.2022 09:50
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    • 14.06.2022 10:19
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    Yağış alarmı! Meteoroloji'den 32 ile sarı ve turuncu uyarı... HAVA DURUMU RAPORU

    Son dakika haberleri... Son günlerde yağışlar etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 32 ile daha sarı ve turuncu uyarıda bulundu. 28 il sarı, 4 il ise turuncu kodla uyarılırken 5 günlük hava durumu raporu da belli oldu. İşte meteorolojinin uyarısı ve hava durumu tahmini...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden peş peşe uyarılar!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 32 ile daha sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

    YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK
    Son günlerde yağışlar artarken meteorolojinin yaptığı değerlendirmeye göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    SEL VE SU BASKININA DİKKAT
    Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇATI UÇMALARI VE FIRTINA
        Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


        Yapılan son değerlendirmelere göre 14 Haziran 2022 Salı günü yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
        Meteorolojinin 5 günlük hava durumu raporu ise şu şekilde;

        14 Haziran

        15 Haziran

        16 Haziran
            Muhalefet ’Gazı bulsak da çıkaramayız’ demişti
            Haberler Yaşam Yağış alarmı! Meteoroloji'den 32 ile sarı ve turuncu uyarı... HAVA DURUMU RAPORU
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