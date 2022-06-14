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    • Yaşam
    • 14.06.2022 18:41
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    • 14.06.2022 18:41
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    Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşen turist hala aranıyor!

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde geçtiğimiz günler 43 yaşındaki Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid dere kenarında fotoğraf çekilirken akan suya kapılarak gözlerden kayboldu. Turisti arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

    AA
    Dereye düşen turist bugün de bulunamadı

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi.

    Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, jandarma, JAK, deniz polisi ve sağlıkçılardan oluşan ekip, Galer Düzü mevkisinde 3 Haziran'da fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek dereye düşen Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama çalışmalarını sürdürdü.

    Vatandaşların Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde derede bir cisim gördüklerini belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını 500 metrelik mesafede gerçekleştirdi.

        İtfaiye vincine bağlanan halat yardımıyla köprü üzerinden dereye inen ekipler, suyun debisinin yüksek olması nedeniyle aramaları güçlükle sürdürdü.

        Ekiplerin çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

        Zaid'in arkadaşları ve çok sayıda vatandaş da çalışmaları takip etti.
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        Haberler Yaşam Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşen turist hala aranıyor!
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