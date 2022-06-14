Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.06.2022 18:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2022 18:07
    ABONE OL

    Aydın'da emniyet uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor! 11 kişi paketlendi

    Aydın'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Yapılan başarılı operasyonlar sonucunda uyuşturucu sattığı belirlenen 11 kişi paketlendi.

    DHA
    Aydın’da uyuşturucu satanlara operasyon

    Aydın'ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik dün sabah Kuşadası ve Germencik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

    Evlerdeki aramalarda toplam 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26 kilo 29 gram kokain, 242 gram kubar esrar, 'bong' olarak bilinen uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 14 av tüfeği fişeği ve 17 bin 500 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    11 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonda, 3 firarinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sel bölgesine havadan inceleme
    Haberler Yaşam Aydın'da emniyet uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor! 11 kişi paketlendi
        SON DAKİKA