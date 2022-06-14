Maltepe'de bir inşaattan hafriyat alırken yan binanın otoparkı çökünce bina mühürlendi

Maltepe'de inşaattan hafriyat alımı sırasında bitişikte bulunan 6 katlı binanın otoparkı çöktü. Gürültüyü duyan bina sakinleri panikle binadan dışarı çıktı. Olay yerine gelen belediye ekipleri riskli bulunan binayı mühürledi.
BÜYÜK BİR PANİKLE DIŞARI ÇIKTILAR
Olay, saat 13.30 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın temel hafriyatının alındığı sırada bitişikte bulunan 17 daireli 6 katlı binanın otoparkı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme esnasında otoparkta araç bulunmazken bir çam ağacı da inşaat alanına devrildi. Gürültüyü duyan bina sakinleri evcil hayvanlarını da yanlarına alarak panikle dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bina güvenli bir şekilde boşaltılırken, belediye zabıta ekipleri riskli bulunan binayı mühürledi. Bina sakinlerinin bir kısmı aile yakınlarının yanına taşınırken, bir kısmı ise belediye tarafından otellere yerleştirildi. Yarın binada incelemelerin yapılacağı öğrenildi.