Maltepe'de bir inşaattan hafriyat alırken yan binanın otoparkı çökünce bina mühürlendi



Bina sakini Semra Duygulu, "Gürültüyle herkes bir anda ne oluyor falan olduk. Açıkçası ben bir şey olduğunu düşünmedim. Vinç devrildi sandım. Evde herhangi bir sarsıntı olmadı. Sonra bir baktım herkes aşağıda zillere bastılar. İşte gördüğünüz gibi hepimiz dışarıya çıktık. Mühürlediler apartmanı da. Bekliyoruz bakalım. Zaten kaç gündür burada yapılan kazıdan herkes tedirgindi. Çok derine indiler. Burası bizimle birlikteydi. Hiçbir önlem alınmadan direkt aşağıya kadar indiler. Bu kadar derin kazıldı. Belliydi yani böyle olacağı. Herkes bir yerlere dağıldı işte akrabası olan, kardeşi olan bir yerlere gitti. Olmayanlar da otele gidecekler. Gerçekten feci bir gürültü koptu. İnanılmaz kötü bir gürültüydü. Meğerse duvar yıkılmış. Bahçe duvarı falan hepsi gitti. Sonrasında da ağaç gitti" dedi.