Mide bulandıran istismar! Sultanbeyli'de 9 yaşındaki torununu istismar eden sapık dede tutuklandı

Sultanbeyli'de yaşandığına öne sürülen olay Mayıs ayında meydana geldi. İddiaya göre anneannesi işe gittiği sırada dedesi A.T. ile yalnız kalan 9 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı.
İddiaya göre küçük kız baygınlık geçirdi, yaşananları başkasına anlatırsa da öldürmekle tehdit edildi.
DEDE A.T. GÖZALTINA ALINDI VE ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Annesi durumu öğrenince hemen polise başvurusu başvuru üzerine küçük kızın ifadesi alındı ifadesinde dedesinin zorla cinsel istismarda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Dede A.T. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.