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    • Yaşam
    • 14.06.2022 13:05
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    • 14.06.2022 13:27
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    Mide bulandıran istismar! Sultanbeyli'de 9 yaşındaki torununu istismar eden sapık dede tutuklandı

    Son dakika haberi! İstanbul Sultanbeyli’de bir dedenin 9 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan belgelerle ortaya çıkan olayla ilgili dedenin gözaltına alındığı öğrenildi. 9 yaşındaki kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı sapık dede tutuklansın diye paylaşımlarda bulundu.

    Mide bulandıran istismarda flaş gelişme!

    Sultanbeyli'de yaşandığına öne sürülen olay Mayıs ayında meydana geldi. İddiaya göre anneannesi işe gittiği sırada dedesi A.T. ile yalnız kalan 9 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı.

    İddiaya göre küçük kız baygınlık geçirdi, yaşananları başkasına anlatırsa da öldürmekle tehdit edildi.

    DEDE A.T. GÖZALTINA ALINDI VE ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
    Annesi durumu öğrenince hemen polise başvurusu başvuru üzerine küçük kızın ifadesi alındı ifadesinde dedesinin zorla cinsel istismarda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Dede A.T. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
        Olayın sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla bir anda ülke gündeminde oturdu.

        Binlerce takipçi sapık dede tutuklansın diye paylaşımlarda bulundu.

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        Haberler Yaşam Mide bulandıran istismar! Sultanbeyli'de 9 yaşındaki torununu istismar eden sapık dede tutuklandı
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