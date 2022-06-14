Esenyurt'ta annesini bıçaklayan kız tutuklandı! O anlar kamerada

"KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayın görgü tanığı Mehmet Gülmez, "Bir kadının bağırma seslerini duydum. Kanlar içindeydi. O arada hemen ambulansı aradım. Kızı tarafından bıçaklanmış. Ambulans ve olay yeri inceleme geldi. Polisler geldi, kızı alıp götürdüler. Bildiğim kadarıyla bu kadar" dedi.

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