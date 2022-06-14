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    • Yaşam
    • 14.06.2022 12:38
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    • 14.06.2022 12:40
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    Dolandırıcılık çetesine büyük operasyon! Lüks araçlar, benzin istasyonu ve tapular...

    Son dakika haberleri... İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Dolandırıcılık çetesinin telefonla aradıkları bir mühendisten 50 milyon lira başka bir şahıstan ise 1 milyon dolar toplamda 67 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.  Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 36 şüpheli şahıs yakalandı.

    Dolandırıcılara büyük operasyon!

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri büyük bir operasyona imza attı.

    67 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR
    8 ilde yapılan operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonla aradıkları bit mühendisten 50 milyon lira başka bir şahıstan ise 1 milyon dolar toplamda 67 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; Farklı tarihlerde kendilerini savcı, polis olarak tanıtan şahıslarca "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti, mal varlıklarınıza el koyacaklar, bu şahıslara operasyon yapacağız operasyon bitene kadar bize yardımcı olacaksınız ve kimseye bir şey söylemeyeceksiniz, mal varlıklarınızı satıp paralarını bize verin bizde Merkez Bankasına yatıracağız, daha sonra tekrar size iade edeceğiz" diyerek mağdurlardan N.K. (52) isimli şahsın 6 ay boyunca 50 milyon lira, C.A. (40) isimli şahsın ise 1 ay boyunca 1 milyon dolar alanlarla ilgili çalışma başlatıldı.

    Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 43 şüpheli şahsın iki olaya da karıştıkları belirlenirken şahısların suçtan elde ettikleri ve Şanlıurfa ilinde olduğu tespit edilidi.

    15 adet lüks araç, 1 adet 8 milyon değerinde konut, 1 adet benzin istasyonu, 1 adet lüks kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusu elde ettikleri ortaya çıktı.

    36 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Çalışmaların devamında şahısların yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 36 şüpheli şahıs yakalandı.

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