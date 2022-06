Lunaparkta 3 çocuk dehşeti yaşamıştı! O oyuncak kaldırılıyor

Kaza, cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta meydana geldi. 'Disko' adlı oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı, mekanizmadan kopup, zemine düştü. Sepette sıkışan Buğra Yağız Koyun, Mete Atık ile Yakup Bilal Salarvan, hafif yaralandı. Çocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncağın içinde başaşağı oturur halde çıkarılmayı bekledi. Oyun parkı görevlilerinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında çocukların aileleri ise panik yaşadı. Çocuklardan Buğra Yağız Koyun, "Eğleniyorduk. Bindiğimiz oyuncak kırılıp, ters döndü. Altında kaldık. İtfaiye beni ve arkadaşlarımı çıkardı. Ayağımda ağrı var" diye konuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı sürdürdüğü kazaya ilişkin gözaltı kararı ve şikayet olmadığı kaydedildi. Tedavileri tamamlanan çocuklar ise hastaneden taburcu edildi. İşletme yetkilileri de oyuncağı parktan kaldırmak için çalışma başlattı.

'LUNAPARK KAZALARININ NEDENİ YETERSİZ DENETİM'

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, eğlence tesislerindeki ekipmanın periyodik bakım ve onarımlarının yapılması konusunda her fırsatta gerekli uyarıları yaptıklarının altını çizerek, "Olası lunapark kazalarının önüne ancak konusunda uzman makine mühendislerinin denetimi ile geçilebilir. Asansörlerde olduğu gibi lunaparklardaki oyuncaklarda da periyodik kontrollerin ne zaman yapıldığını ve tekrar ne zaman yapılacağını gösteren etiketler bulunması gerekiyor. Vatandaşlarımızın en güvenilir şekilde bu oyuncakları kullanmaları sağlanmalıdır" diye konuştu.

Faciadan dönüldüğüne vurgu yapan Atmaca, "3 çocuğumuzun yaralandığı bu kazanın çok şükür ki ölümle sonuçlanmamış olması büyük şans. Ancak bu tür eğlence araçlarında yaşanan kazalar çoğu zaman ölüme sebebiyet verebiliyor. Bu tarz lunapark gibi merkezlerde yaşanan kazaların büyük kısmı maalesef denetim eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu nedenle denetimlerin kesinlikle aksatılmamasını ve her lunaparkta bir mühendis ve teknisyenin bulunmasını öneriyoruz. Her yıl yapılacak periyodik kontrollerin yanında lunaparklarda bulunmasını önerdiğimiz mühendis ve teknisyenlerin de aylık kontroller yanı sıra cihazların çalışmaya başlamadan önce günlük kontrollerinin yapılmasını da önermekteyiz. Oyun merkezlerindeki cihazlar periyodik kontrollerden geçip uygunluk alsa bile, her gün boş bir şekilde çalıştırılıp kontrol edilmesi gerekiyor. Tespit edilen eksiklik varsa mühendis ve teknisyen tarafından düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Atmaca, oda olarak lunaparklarda periyodik kontrolleri yapabilecek yetkinliğe sahip olduklarını belirterek, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile lunaparklardaki makinelerin sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumluluk ile görev almaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz" diye konuştu.