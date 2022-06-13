Böyle aile olmaz olsun! Öz kızlarını töre yüzünden vahşice katlettiler: 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

2020'de işlenen korkunç cinayetin detayları iddianamede ortaya çıktı. Vildan, Diyarbakır'dan Kırşehir'e göç eden bir ailenin 8 çocuğundan biriydi. Doğduğunda amcasının 'Paşa' lakaplı oğlu Resul İnce ile 'beşik kertmesi' yapıldı. Daha 18 yaşındayken de dini nikâhla birlikte yaşamaya zorlandı. Aynı yaştaydılar. Kısa süre sonra aralarında anlaşmazlıklar çıktı. Sık sık kavga etmeye başladılar. Vildan mutsuzdu. Bir süre sonra Kaman'da yaşayan Osman Çelik ile tanıştı. Aralarında duygusal ilişki başladı. Sonra evden kaçtı. Önce Ankara'da kadın sığınma evine yerleşti. Ardından da Osman Çelik ile Eskişehir'de bir ev tutarak orada yaşamaya başladılar.