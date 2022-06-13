Böyle aile olmaz olsun! Öz kızlarını töre yüzünden vahşice katlettiler: 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

2020'de işlenen korkunç cinayetin detayları iddianamede ortaya çıktı. Vildan, Diyarbakır'dan Kırşehir'e göç eden bir ailenin 8 çocuğundan biriydi. Doğduğunda amcasının 'Paşa' lakaplı oğlu Resul İnce ile 'beşik kertmesi' yapıldı. Daha 18 yaşındayken de dini nikâhla birlikte yaşamaya zorlandı. Aynı yaştaydılar. Kısa süre sonra aralarında anlaşmazlıklar çıktı. Sık sık kavga etmeye başladılar. Vildan mutsuzdu. Bir süre sonra Kaman'da yaşayan Osman Çelik ile tanıştı. Aralarında duygusal ilişki başladı. Sonra evden kaçtı. Önce Ankara'da kadın sığınma evine yerleşti. Ardından da Osman Çelik ile Eskişehir'de bir ev tutarak orada yaşamaya başladılar.
KANDIRARAK EVE ÇAĞIRDILAR KALIN SOPALARLA DÖVMEYE BAŞLADILAR
Ailesini de merak ediyordu. Ara sıra küçük kardeşi Berfin'i arayıp bilgi alıyordu. Bir sefer annesiyle de konuştu. Annesi Kadriye İnce ve ablası Hatice "Baban çok hasta, seni affedecek" diyerek onu yanlarına gelmeye ikna ettiler. Aslında babası hasta değildi. Vildan'ı ölüm tuzağına çekiyorlardı. Osman ve Vildan, Kaman'a geldiler. Ailenin yaşadığı köye gittiler. Eve girer girmez baba Veysi İnce'nin elini öpmek istediler. Baba ikisini de reddetti. Bu sırada içeriye Ramazan ve Resul (Paşa) İnce girdi. Ellerinde kalın sopalar vardı. Osman'a vurmaya başladılar.
Resul İnce
OSMAN ÇELİK'İ ÇIRILÇIPLAK SOYUP LEĞENE KOYDULAR
Bir taraftan da küfürler eden Paşa, Osman'ı bıçakladı. Baba ise Vildan'ı dövüyordu. Osman'ın bedeninden kanlar akıyordu. Kollarından tutarak banyoya götürdüler. Ellerini iple, ağzını da Vildan'ın şalıyla bağladılar. Çırılçıplak soydular. Müstehcen görüntülerini çektiler. Daha sonra bir leğen içinde salona getirdiler. Saat 14.00 sıralarıydı. Osman hâlâ canlıydı. Paşa, küfretmeye devam etti. Bu şekilde akşam olmasını beklediler.