Film sahnelerini aratmayan hırsızlık! Sabiha Gökçen-Taksim havalimanı servisinde gazetecinin 22 kiloluk çantasını çaldılar: Makineler araba fiyatında

Olay, cumartezi günü saat 12.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Taksim'e giden servis otobüsünde yaşandı. Bir iş için İzmir'e giden Gazeteci Şafak Güven, meslektaşlarıyla birlikte uçakla havalimanına indi. Taksim'e gelen havalimanı servis aracına binen Güven'i takibe alan bir kişi elinde bulunan çantayı bagaj bırakıyormuş gibi Güven'in çantasının yanına bıraktı.
BOŞ ÇANTAYI BIRAKTI, DOLU ÇANTAYI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI
Otobüs Kavacık'a geldiği anda harekete geçen hırsız, yolcuların inişini bekledi. Önce Güven ve arkadaşlarını kontrol ettikten sonra, kendi çantasını alıyormuş gibi hareket ederek içerisinde fotoğraf makinası ve objektiflerin bulunduğu çantayı alarak otobüsten indi.
ŞAFAK GÜVEN YAŞANANLARI ANLATTI
Yaşadıklarını anlatan Güven, "Ben Taksim yönüne doğru gidecektim ve orada bir servis aracına bindik. Servis aracının ilk durağı Kavacık'tı. Otobüsün şoförü anons yaptı 'Kavacık' diye. Herkes ayaklandı ve eşyalarını alarak indi. Benim ineceğim yerde Levent'ti evime yakın. Ayağa kalktım başımın üzerindeki rafa bir baktım çanta yok. Çantanın içerisinde de benim yıllarca kullandığım fotoğraf makinalarım, objektiflerim, lenslerim her şeyim onun içinde. Kaptan yardımcı oldu. Dediler ki merkeze gidelim size görüntüleri verelim. Polise giderseniz size yardımcı olsunlar" dedi.