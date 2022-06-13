Film sahnelerini aratmayan hırsızlık! Sabiha Gökçen-Taksim havalimanı servisinde gazetecinin 22 kiloluk çantasını çaldılar: Makineler araba fiyatında

Benim cihazım gelsin, makinem gelsin, ben işime devam edebileyim. Çünkü bir şekilde tekneyi yürütmem lazım, evime bakmam lazım. Bu işler bugün bitmeyecek yarın da bitmeyecek. Ne kadar azaltılabilirse, ne kadar bu işin önüne geçilebilirse herkes için daha hayırlısı olur. Daha iyisi olur" şeklinde konuştu.