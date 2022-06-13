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    • Yaşam
    • 13.06.2022 08:45
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    • 13.06.2022 08:46
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    Isparta’da gece kulübünde silahlar patladı: 6 yaralı

    Isparta’da bir gece kulübünde yaşanan tartışma sonrası silahlı kavga çıktı. Kavganın taraflarından biri otomobilinden aldığı tüfekle kulüp çalışanlarına ateş etti. İşte detaylar...

    Gece kulübü karıştı!

    Isparta'da bir gece kulübünde silahlı kavga çıktı.

    Gül Petek Sanayi Sitesi'nde B.A ile gece kulübü çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, otomobilinden aldığı tüfekle kulüp çalışanlarına ateş etti.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    6 KİŞİ YARALANDI
    Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

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    Haberler Yaşam Isparta’da gece kulübünde silahlar patladı: 6 yaralı
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