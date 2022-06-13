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    Avukat nişanlısı Dilara Yıldız’ı katleden Oktay Dönmez'in iddianamesi tüyler ürpertti

    Türkiye, 10 Ocak'ta bir vahşete tanıklık etti. Oktay Dönmez, eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız’ı katletti. İddianame tüyler ürpertti: Acı çekmesinden zevk almak için öldürdü...

    Her satırı vahşet

    Türkiye, 10 Ocak'ta bir vahşete tanıklık etti. İstanbul Tuzla'da Oktay Dönmez eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı acımadan katletti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. İddianamenin her detayı tüyler ürpertti: Şüpheli, kabullenmediği için kin güttü. Acı çekmesinden zevk almak için öldürdü. Şüphelinin tehlikeliliği ve kötülüğü ortada. Öldürmesinin nedeni, alacak-verecek meselesi değil, kendisinden ayrılmasını hazmedemedi. Hiçbir suçu olmayan bir kadını tabancanın tüm mermilerini kafasına boşaltarak öldürdü.



    CİNAYETİ PLANLAMIŞ
    Soruşturma kapsamında Oktay Dönmez'in cep telefonu da incelendi. Caninin internetten "Kişinin konumunu bulma, 7.65 mm suikast silahı mı, Anadolu adliyesi hakim listesi" gibi aramalar yaptığı belirlendi.
    ARZU KAYA

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