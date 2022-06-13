Avukat nişanlısı Dilara Yıldız’ı katleden Oktay Dönmez'in iddianamesi tüyler ürpertti

Türkiye, 10 Ocak'ta bir vahşete tanıklık etti. İstanbul Tuzla'da Oktay Dönmez eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı acımadan katletti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. İddianamenin her detayı tüyler ürpertti: Şüpheli, kabullenmediği için kin güttü. Acı çekmesinden zevk almak için öldürdü. Şüphelinin tehlikeliliği ve kötülüğü ortada. Öldürmesinin nedeni, alacak-verecek meselesi değil, kendisinden ayrılmasını hazmedemedi. Hiçbir suçu olmayan bir kadını tabancanın tüm mermilerini kafasına boşaltarak öldürdü.