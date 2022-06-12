Kanser hastası olan Bayram Ateş ilaç parası için SGK'yı mahkemeye verdi! Fakat kararı göremeden hayatını kaybetti

Antalya'da akciğer kanseri tedavisi gören Bayram Ateş'e (74) doktoru, kullanması için muadili olmayan ilacı yazdı. Ancak SGK, ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle ilacın ücretini karşılamadı. Ateş, bunun üzerine kurum hakkında dava açtı. Ateş, bu süreçte tedavisinin sürekliliği için her seferinde 240 mg verilen ve iki doz halinde kullanması gereken ilacı, toplamda 16 bin 799 TL ödeyerek aldı. Antalya 2'nci İş Mahkemesi, 16 bin 799 TL'yi SGK'nın faiziyle karşılamasına hükmetti. Yargıtay da bu kararı onadı. Fakat Ateş, kazandığı hukuk savaşını göremeden hayata veda etti.