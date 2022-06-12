Kanser hastası olan Bayram Ateş ilaç parası için SGK'yı mahkemeye verdi! Fakat kararı göremeden hayatını kaybetti

Antalya'da akciğer kanseri tedavisi gören Bayram Ateş'e (74) doktoru, kullanması için muadili olmayan ilacı yazdı. Ancak SGK, ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle ilacın ücretini karşılamadı. Ateş, bunun üzerine kurum hakkında dava açtı. Ateş, bu süreçte tedavisinin sürekliliği için her seferinde 240 mg verilen ve iki doz halinde kullanması gereken ilacı, toplamda 16 bin 799 TL ödeyerek aldı. Antalya 2'nci İş Mahkemesi, 16 bin 799 TL'yi SGK'nın faiziyle karşılamasına hükmetti. Yargıtay da bu kararı onadı. Fakat Ateş, kazandığı hukuk savaşını göremeden hayata veda etti.
MOTOTACİZ!
Gaziosmanpaşa'da, bir genç kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını takibe aldı. Daha sonra araçla ters yönde ilerleyerek kadını elle taciz edip uzaklaştı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın, avazı çıktığı kadar bağırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TRAFİK TERSİ!
Samsun Büyükşehir Belediyesi "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" adıyla kavşak düzenlemesine başladı. Yıllardır aynı yolu kullanan sürücüler, buna ayak uyduramadı. Kuralları ihlal edenlere ceza yazıldı. Vatandaşlar da direklere "Ters yön, cezası 1800 TL, zenginler geçebilir" yazan uyarı levhası astı. Görenler gülmekten kendini alamadı.