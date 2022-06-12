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    Kanser hastası olan Bayram Ateş ilaç parası için SGK'yı mahkemeye verdi! Fakat kararı göremeden hayatını kaybetti

    Kanser hastası, ilaç parası için SGK’yı mahkemeye verdi. Ama Yargıtay’ın onama kararını göremeden hayatını kaybetti. İşte sizler için derlediğimiz 12 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    İlaç gibi karar!

    Antalya'da akciğer kanseri tedavisi gören Bayram Ateş'e (74) doktoru, kullanması için muadili olmayan ilacı yazdı. Ancak SGK, ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle ilacın ücretini karşılamadı. Ateş, bunun üzerine kurum hakkında dava açtı. Ateş, bu süreçte tedavisinin sürekliliği için her seferinde 240 mg verilen ve iki doz halinde kullanması gereken ilacı, toplamda 16 bin 799 TL ödeyerek aldı. Antalya 2'nci İş Mahkemesi, 16 bin 799 TL'yi SGK'nın faiziyle karşılamasına hükmetti. Yargıtay da bu kararı onadı. Fakat Ateş, kazandığı hukuk savaşını göremeden hayata veda etti.



    MOTOTACİZ!
    Gaziosmanpaşa'da, bir genç kadın, yol kenarında minibüs beklemeye başladı. Bu sırada motosikletli kurye, uzaktan bir süre kadını takibe aldı. Daha sonra araçla ters yönde ilerleyerek kadını elle taciz edip uzaklaştı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın, avazı çıktığı kadar bağırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



    TRAFİK TERSİ!
    Samsun Büyükşehir Belediyesi "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" adıyla kavşak düzenlemesine başladı. Yıllardır aynı yolu kullanan sürücüler, buna ayak uyduramadı. Kuralları ihlal edenlere ceza yazıldı. Vatandaşlar da direklere "Ters yön, cezası 1800 TL, zenginler geçebilir" yazan uyarı levhası astı. Görenler gülmekten kendini alamadı.



        ADLİ VAKA
        Eskişehir'de eski eşi Mete A. tarafından tabancayla iki ayağından vurulan ve tedavisi hastanede devam eden avukat Merve Gül Durmaz, dehşet anlarını anlattı: Birden silahını çekti, beni öldürmek istedi. Kurşunlar bacaklarıma isabet etti. Öldürme kastı vardı. Bu tür insanların dışarda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallayarak sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Cinayete teşebbüsten ceza almalı... Tutuklanan Mete A. kavgayı ayırmak isteyen Furkan S'yi de ayağından yaralamıştı.



        ŞEKERİ YÜKSELMİŞ!
        İzmir Bayraklı'da Ali İhsan Kılıç (62), sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla öldürdü. Tutuklanan Kılıç, köpeklerin torununu korkuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Olay anında şekerinin yükseldiğini ve olay anını da hatırlamadığını belirtti.



        'SEL'AKET!
        Ankara'da dün öğleden sonra yoğun yağış ve fırtına etkili oldu. Metrekareye 28 kilogram yağış düştü. Meydana gelen sel nedeniyle yollar göle döndü. Evleri su bastı. Aracından inmeye çalışan İlkay Yiğit (26) da kayıplara karıştı. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin 1,5 kilometre sürüklendiği belirlendi.



            KARAKTE'RİZE'
            Rize'den gelen haber, Karadeniz fıkralarını aratmadı! İyidere İlçesi Büyükçiftlik köyünde yaşayan Bülent Çelik, evinin önündeki kahvehaneden gelen seslerden bıktı! İlginç bir yönteme imza attı. Buna görebalkona açılan kapıyı ve pencereyi duvar örerek kapandı. Balkonu olan ancak kapısı ve penceresi olmayan daireyi görenler şaştı kaldı! Komşulardan Mehmet Temiz "İlk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz" açıklaması yaptı.



            'HEARD'İ CANIM
            Dünya, Hollywood yıldızı Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasına kilitlendi. Depp davayı kazanırken, olayın yankıları devam etti. İkilinin davasına gözlemci olarak katılan avukat Larry Forman, duruşmada tuttuğu notları satmaya karar verdi. Depp'in hayranları, 60 sayfalık notlara tam 15 bin dolar ödedi! Forman'ın son gün mahkemeye girmek için kullandığı bilekliğe de 5 bin dolar teklif gelmişti!



            İKİZİ DE HARİKA
            Amasya'da yaşayan tek yumurta ikizi Çiğdem ile Diğdem Topal, 23 yıl önce dünyaya geldi. İlkokul ve liseyi başarıyla bitiren ikizler, birlikte üniversite sınavına girdi. İkisi de Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşti. Topal kardeşler, dün yapılan mezuniyet töreninde okulu birinci ve ikinci olarak bitirdi. Çiğdem Topal 91,28'lik not ortalamasıyla birinci olurken, ikizi Diğdem 90.89 ortalamayla ikinciydi.



                AMERİKAN OYUNU
                Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti! Dünya savaşı lanetlerken onlarca ülke Ukrayna'ya destek sözü verdi. ABD de onlardan biriydi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek açıklamaları yapan ABD Başkanı Biden, ülkeye silah gönderileceğini söyledi. Rusya'ya yaptırımlarda bulundu hatta Putin'i tehdit etti! Ancak savaşın 4'üncü ayında çark etti! Savaş konusunda Zelenskiy'i suçlayarak "ABD istihbaratı olarak Zelenskiy'i defalarca uyardık. Ancak bizi duymak istemedi" dedi.



                'DAYAK'METRE
                İstanbul'daki taksi kabusu bitmek bilmedi! Kurban bu kez oyuncu Hakan Yufkacıgil'di. Ünlü oyuncu 21 Ocak'ta Beşiktaş Ihlamurdere'den Akatlar'a gitmek için taksiye binmek istedi. Ancak taksici kısa mesafe olduğu için Yufkacıgil'i arabadan indirdi! Çıkan kavgada, burnu kırılan, el bileği ve parmakları çatlayan oyuncu darp edildi! Sürücü Burak D.'yi savcılığa şikayet etti.
                DİLEK YAMAN DEMİR



                DÜĞÜNE DEĞİL ÖLÜME
                Dursunbey ilçesi'nden Balıkesir merkezde yapılan bir düğüne gidenlerin içinde bulunduğu minibüsü süren Süleyman Altıyurt, karşıdan gelen Ali Güven'in kullandığı süt tankeri ile çarpıştı. Kazada adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçlardan güçlükle çıkarılan yaralıları, çevredeki hastanelere taşıdı. Minibüs sürücü Süleyman Altıyurt, Ayşe Karaca, Aysel Turhan, Emine Turhan, Ayşe Atik ve Hatice Karakurt'un olay yerinde öldüğü açıklandı. Hastaneye kaldırılan yaralıladan Meryem Cebeş ile Ramazan Konak da kurtarılamadı. Kazada ölen 6 kadın ve 2 erkeğin yakınlarının feryadı, yürekleri yaktı.



                    VAHŞETİ KAYDETTİ!
                    Rize'de eşi Ramazan Dursun tarafından araba jantı ile darp edildikten sonra bıçaklanan 3 çocuk annesi Özlem Dursun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaat işçisi cani koca Ramazan Dursun'un eşi Özlem'i darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği yaralı fotoğrafları, eşinin annesine "Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum" mesajıyla gönderdiği belirlendi. Olayın ardından eşinin annesi ve arkadaşları polisi arayarak cani kocayı ihbar etti. Yakalanan cani, tutuklanarak hapse gönderildi. Kardeş Yasin Sancar, ablasının olayın yaşandığı gün KADES uygulamasına başvurduğunu, eve gelen polislerin şikayetin geri çekilmesi üzerine işlem yapmadığını söyledi.



                    80.2 MİLYON DEVRETTİ
                    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 80 milyon 219 bin 327 lira devretti. 5 bilenler 86 bin 406'şar lira, 4 bilenler bin 909'ar lira, 3 bilenler 151'er lira, 2 bilenler ise 15 lira alacak.

                    ŞOK ARTIK
                    İstanbul Esenyurt'ta geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadın için doktorunun "Şok geçirmesi lazım" dediği iddia edildi. Bunun üzerine bir aile üyesi, kadına kuru sıkı silahla saldırı düzenledi. Olayı öğrenenler, adeta şok geçirdi.

                    PİKNİKTE BOĞULDU
                    Siirt'te piknik sırasında çaya düşen Halime Timurtaş boğuldu. Arkadaşı aranıyor.

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                    Babalar Günü
                    Haberler Yaşam Kanser hastası olan Bayram Ateş ilaç parası için SGK'yı mahkemeye verdi! Fakat kararı göremeden hayatını kaybetti
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