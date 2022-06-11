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    • Yaşam
    • 12.06.2022 01:14
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    • 12.06.2022 01:22
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    Siirt'te akıntıya kapılan iki hemşiren biri yaşamını yitirdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Acı günümüz"

    Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı kenarında piknik yapmaya giden hemşire Halime Timurtaş elini yıkamak için suya eğilince dengesini kaybederek ayağı kaydı. Akıntıya kapılan hemşirenin cansız bedenine ulaşılırken, onu kurtarmak için suya atlayan hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Acı günümüz" diyerek hayatını kaybeden hemşire için başsağlığı diledi.

    Çaya düşen Halime hemşire boğuldu

    Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden ve Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan 2 hemşireden biri hayatını kaybetti.

    İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düştü.

    Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapıldı.

    Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışma sonucu sudan çıkarılan Timurtaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, suda kaybolan Güneş'i arama çalışması başlattı.

    "TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"
    Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

    "Acı günümüz. Siirt Pervari'de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime'yi çaydan çıkarmaya çalışanlardan hemşire Eyyüp Güneş kardeşimiz şu an kayıp. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vefat eden arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. En büyük temennimiz ise, kayıp arkadaşımız Eyyüp'ü sağ salim aramızda görmek. Hepimize büyük geçmiş olsun."

        VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU OLAY YERİNDE
        Siirt'in Pervari ilçesinde, Botan Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düşen hemşire Halime Timurtaş boğuldu, onu kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu.



        Olayın ardından Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya ve diğer yetkililerden bilgi aldı. İlçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin de eşlik etti.

        Burada açıklama yapan Hacıbektaşoğlu, "Müküs Çayı kenarında elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık çalışanlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime'yi çaydan çıkarmaya çalışan kayıp Eyyüp Güneş kardeşimiz için AFAD, UMKE, Jandarma ekiplerimiz ile Van ilinden Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. En büyük temennimiz kayıp arkadaşımız Eyyüp Güneş'i sağ salim aramızda görmektir. Olay ile ilgili adli makamlarca gerekli tahkikata başlandı" dedi.
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