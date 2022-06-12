Hollanda'da ölüme terk edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirilen ve tedavisine başlanan AKUT lösemi hastası Dilara Şahin'den güzel haber geldi.
Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin kızının son durumunu anlattı.
"KIZIMIZLA KONUŞABİLİYOR, SOHBET EDEBİLİYORUZ"
Baba Oğuz Şahin, "Kızımızın tedavisi devam ediyor. Hastalığı ciddi ve riskli ama şükürler olsun ki geldiğimiz nokta umut verici. Hollanda'da kızımızdan vazgeçilmişti. Kızımızı Türkiye'de yeniden ayağa kaldırdılar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir çaba gösterdi. Dilara'yı bir çocuk gibi ayağa kaldırdılar." ifadelerini kullandı.
"TEKRAR ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Başkan Erdoğan'a teşekkür eden baba Oğuz Şahin şunları söyledi:
"Dilara, Hollanda'da ilk geldiği dönemde çok zor durumdaydı. O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Kızıma yeni doğmuş bir bebek gibi baktılar, ilgilendiler. Şu an kızımız ayağa kalktı. Önümüzde şu an lösemi tedavisi var. En kısa sürede tedavisine başlanacak. Buraya gelmeden önce kızımızı sadece yatakta uyurken görüyorduk. Şimdi kızımızla konuşabiliyor, sohbet edebiliyoruz. Kokusunu alabiliyorum. Ben tekrar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."