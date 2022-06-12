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    • Yaşam
    • 12.06.2022 13:02
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    • 12.06.2022 13:15
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    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti: Hollanda'nın ölüme terk ettiği Dilara Şahin'den sevindiren haber geldi...

    Hollanda’da tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesi kararı verilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’in tedavisi sürüyor. Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin güzel gelişmeyi duyurdu. Baba Oğuz Şahin, "O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Şu an kızımız ayağa kalktı. Sırada lösemi tedavisi var" ifadelerini kullandı. Baba Şahin, Başkan Erdoğan'a ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

    Dilara’dan sevindiren haber

    Hollanda'da ölüme terk edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirilen ve tedavisine başlanan AKUT lösemi hastası Dilara Şahin'den güzel haber geldi.

    Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin kızının son durumunu anlattı.

    "KIZIMIZLA KONUŞABİLİYOR, SOHBET EDEBİLİYORUZ"
    Baba Oğuz Şahin, "Kızımızın tedavisi devam ediyor. Hastalığı ciddi ve riskli ama şükürler olsun ki geldiğimiz nokta umut verici. Hollanda'da kızımızdan vazgeçilmişti. Kızımızı Türkiye'de yeniden ayağa kaldırdılar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir çaba gösterdi. Dilara'yı bir çocuk gibi ayağa kaldırdılar." ifadelerini kullandı.

    "TEKRAR ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
    Başkan Erdoğan'a teşekkür eden baba Oğuz Şahin şunları söyledi:

    "Dilara, Hollanda'da ilk geldiği dönemde çok zor durumdaydı. O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Kızıma yeni doğmuş bir bebek gibi baktılar, ilgilendiler. Şu an kızımız ayağa kalktı. Önümüzde şu an lösemi tedavisi var. En kısa sürede tedavisine başlanacak. Buraya gelmeden önce kızımızı sadece yatakta uyurken görüyorduk. Şimdi kızımızla konuşabiliyor, sohbet edebiliyoruz. Kokusunu alabiliyorum. Ben tekrar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

        "HOLLANDALI YETKİLİLERDEN BİR TELEFON DAHİ GELMEDİ"
        Baba Şahin, kızının vatandaşı olduğu Hollanda'dan hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "Dilara aynı zamanda Hollanda vatandaşı. Hollanda'da yaşayan komşularımızdan geçmiş olsun mesajları geliyor. Tüm bu yaşananlara rağmen Hollandalı yetkililerden bir telefon dahi gelmedi. Hollanda Konsolosluğu buraya 12 kilometre uzaklıkta sadece. Hiçbir şekilde bir 'geçmiş olsun' demek için bile iletişime geçmediler." diye konuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
        Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesi kararı verilen Dilara Şahin, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti.

        Türkiye tarafından gönderilen özel ambulans uçakla yurda getirilen Şahin, Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmış ve yaklaşık 1,5 ay süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarılarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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        Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti: Hollanda'nın ölüme terk ettiği Dilara Şahin'den sevindiren haber geldi...
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