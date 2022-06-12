"HOLLANDALI YETKİLİLERDEN BİR TELEFON DAHİ GELMEDİ"

Baba Şahin, kızının vatandaşı olduğu Hollanda'dan hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişime geçmediğini belirterek, "Dilara aynı zamanda Hollanda vatandaşı. Hollanda'da yaşayan komşularımızdan geçmiş olsun mesajları geliyor. Tüm bu yaşananlara rağmen Hollandalı yetkililerden bir telefon dahi gelmedi. Hollanda Konsolosluğu buraya 12 kilometre uzaklıkta sadece. Hiçbir şekilde bir 'geçmiş olsun' demek için bile iletişime geçmediler." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesi kararı verilen Dilara Şahin, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye tarafından gönderilen özel ambulans uçakla yurda getirilen Şahin, Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmış ve yaklaşık 1,5 ay süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarılarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.