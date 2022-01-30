Dilara Şahin'in Hollanda’da fişini çekip öldüreceklerdi! A Haber yayını ses getirdi Türkiye devreye girdi! Acılı baba: Erdoğan sesimizi duydu

Acılı anne, "O canı biz alamayız bunu tüm Müslümanlar duysun o fişi çekmenin nasıl acı olduğunu nasıl günah olduğunu tüm dünya duysun." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Hollanda'da ikamet eden Şahin ailesinin son bir ayda hayatı zehir oldu. 24 yaşındaki kızları ölüm kalım savaşı veriyor. Aile bir anlamda da Hollanda'daki sağlık hizmetlerine de isyan ediyor. Çocuklarının yaşam fişinin de çekilmesini istemiyor. Hastane yönetimi aile ile yapmış olduğu görüşmede önümüzdeki Salı günü yerel saate göre 16'de Türkiye saatine göre 18'de Dilara Şahin'in yaşam fişi çekileceğini söyledi.