Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.06.2022 14:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2022 14:11
    ABONE OL

    Van Valiliği duyurdu: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

    Van Vaililiği gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün yasaklandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

    Van’da 15 günlük yasak

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

    HEDEF GENEL ASAYİŞİN TEMİNİ
    Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Van ili coğrafi sınırları içinde 13 Haziran tarihinden geçerli 27 Haziran tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Babalar Günü
    Haberler Yaşam Van Valiliği duyurdu: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı
        SON DAKİKA