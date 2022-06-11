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    • Yaşam
    • 12.06.2022 05:59
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    • 12.06.2022 05:59
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    Takla attı aracı bırakıp kaçtı! Yer: Ataşehir

    İstanbul Ataşehir D-100 karayolunda bir otomobil kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen bir başka araca çarparak takla attı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü olay yerinden kaçtı.

    Takla attı aracı bırakıp kaçtı! Yer: Ataşehir

    Ataşehir'de D-100 kara yolunda bir araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

    Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sahrayıcedid mevkisinde Kadıköy istikametine makas atarak ilerlediği iddia edilen 05 ACJ 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen 34 BES 77 plakalı otomobile çarparak takla attı.

    Kara yolunda ters dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaşırken, diğer araçta yaralanan olmadı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, ters dönen otomobilden gelen kokular üzerine ölçüm yaptı. Ölçümde, otomobilin LPG tankından gaz sızıntısı olduğu tespit edildi.

    Polis ekipleri D-100 kara yolunu Kadıköy yönüne doğru trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de aracın LPG tankını boşalttı. Bu sırada trafik akışı yan yoldan sağlandı.

    Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kara yolundan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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