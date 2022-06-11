Takla attı aracı bırakıp kaçtı! Yer: Ataşehir

Ataşehir'de D-100 kara yolunda bir araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sahrayıcedid mevkisinde Kadıköy istikametine makas atarak ilerlediği iddia edilen 05 ACJ 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen 34 BES 77 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Kara yolunda ters dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kaza yerinden uzaklaşırken, diğer araçta yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.