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    • Güncel
    • 12.06.2022 06:40
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    • 12.06.2022 06:44
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    Sağanak yağış, fırtına ve sel... Meteorolojiden son dakika uyarısı! İl il güncel hava durumu tahmin haritası | 12-16 Haziran

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Bu sabahtan itibaren özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere Marmara ve İç Anadolu'da birçok il için sel uyarısı yapıldı. İşte en güncel 5 günlük hava durumu raporu...

    Sağanak yağış, fırtına ve sel... Son dakika uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu Batı Karadeniz Bölümü ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyi; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KÜTAHYA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın güney ve doğusu ile göller yöresi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 29°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Eskişehir, Çankırı, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            YOZGAT °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 30°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜMÜŞHANE °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 26°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 33°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            VAN °C, 26°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 37°C
                Parçalı bulutlu

                GAZİANTEP °C, 32°C
                Parçalı bulutlu

                SİİRT °C, 36°C
                Parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 36°C
                Parçalı ve az bulutlu

                12-16 HAZİRAN 2022 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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                Haberler Güncel Sağanak yağış, fırtına ve sel... Meteorolojiden son dakika uyarısı! İl il güncel hava durumu tahmin haritası | 12-16 Haziran
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